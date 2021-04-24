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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة فى تاريخها.. إلغاء معرض طوكيو للسيارات هذا العام.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن رئيس جمعية مصنعي السيارات اليابانية أكيو تويودا ورئيس شركة تويوتا أنه تم إلغاء معرض طوكيو للسيارات 2021، بسبب الموجة الجديدة من وباء كورونا.

 

وأوضح بيان تم إصداره من جمعية مصنعي السيارات اليابانية، انه كان هناك تخطيط  لتقديم المعرض في حدث عبر الإنترنت، ولكنهم قرروا التراجع عنه، حيث لم يتمكن الزائرون من حضور البرنامج الرئيسي، وتجربة سحر التنقل في بيئة آمنة ومأمونة.

 

وقال تويود إن المعرض الافتراضي لم يكن لينجح نتيجة تنوع المعرض وحجمه، وإن الهدف الرئيسي للمعرض هو إعطاء الناس فرصة لتجربة السيارات والدراجات والسيارات الصغيرة والمركبات الكبيرة.

 

يأتي هذا الإعلان بعد إلغاء نسخة 2021 من صالون طوكيو للسيارات، والذي كان مقرراً له الانعقاد في الفترة من 15 إلي17 يناير 2021، وبالمثل قرر المنظمون إلغاء الحدث من أجل حماية الحضور والموظفين ، بعد تعرض اليابان مؤخرًا لموجة أخرى من الإصابات بكوفيد 19، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.

 

جدير بالذكر أن معرض طوكيو للسيارات تقليديًا يقام في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر ويُعقد كل عامين فقط، ولهذا السبب لم يكن من الضروري إلغاؤه العام الماضي. أقيم المعرض الأول في عام 1954، قبل 67 عامًا، وحضره حوالي 547.000 شخص. في عام 2019، استقبل المعرض 1.3 مليون زائر.

 

وتعيد جمعية مصنعي السيارات اليابانية تسميت معرض طوكيو للسيارات إلى معرض طوكيو للتنقل فى حال عودته، مما يعكس حقيقة أن صانعي السيارات يعيدون تسمية علامتهم التجارية كمقدمي خدمات التنقل ليتوافق مع مدى توفر نماذج جديدة وتبشر بنهج المركبات المستقلة.

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