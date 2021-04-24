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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي: ٧ مليارات جنيه تكلفة المشروعات المخطط تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

زار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المقر الادارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح وذلك في إطار جولة الوزير شعراوي اليوم لمحافظة الجيزة لتفقد المشروعات الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركزي أطفيح والصف.

 

واستمع شعراوي وراشد إلي شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها للنهوض بشكل متكامل بجميع الخدمات التنموية.

 

وقال وزير التنمية المحلية إن برنامج تطوير القرى في المرحلة الحالية بمحافظة الجيزة يستهدف مركزين وهما مركز الصف ومركز أطفيح، ويضم المركزين 11 وحدة محلية قروية ، 42 قرية رئيسية، وحوالي 90 تابع  ويستفيد من المبادرة حوالي مليون  مواطن  بالمركزين.

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن التكلفة التقديرية للمشروعات المخططة والتي سيتم تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تقدر بحوالي ٧ مليارات جنيه ، مضيفاً أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي جميع قطاعات التنمية ( صرف صحي – مياه شرب غاز طبيعي – اتصالات  – تعليم –  شباب - كهرباء – طرق  -  تبطين ترع – كباري  – انشاء مجمعات الخدمات ).

 

وأضاف شعراوي أنه تم البدء بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي  بالمركزين وجاري العمل و تم اسناد  14 مشروع صرف صحي  فضلا عن مشروع لتوسعة محطة مياه شرب قائمة كما تم الانتهاء من تحديد الأماكن المطلوبة لإقامة  11 مجمع خدمات بالمركزين وتم معاينتها وثبت صلاحيتها فنيا وجاري التجهيز للتنفيذ.

 

وأضاف أنه تم الانتهاء من حصر كافة المباني الخدمية والحكومية بنطاق المركزين ، حيث أن هناك 455 مبني خدمي في قري المركزين  ما بين مباني خدمات إدارية  وزراعية وتعليمية وصحية وشبابية  بإجمالي مساحات حوالي  529 ألف متر مربع.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولي تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك ، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالتعاون القائم بين المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة وزارة الإسكان وباقي الجهات المعنية الاخري الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

 

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تقوم بإعداد تقرير شهري حول كافة المستجدات التنفيذية للمشروعات في كافة المحافظات.

 

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة ان المحافظة تقدم كل التسهيلات وتذلل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

 

وأشار شعراوي إلي أن أعمال التطوير في القرى المستهدفة لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها ، بل ستشمل كافة مناحى التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والذى سيؤدى الى خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل لقاطني تلك القري .

 

ومن المقرر أن تستهدف أعمال التطوير مختلف المجالات لتشمل إنشاء ٢٠١٥ منزل لتوفير سكن كريم للأسر الأولي بالرعاية والنهوض بالنية التحتية من خلال تدعيم القري المحرومة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث جاري العمل علي تجديد وتمديد خطوط مياه للشرب بطول ٤٥ كم بقطاع مياه الشرب.

 

ومن المقرر إنشاء ٨ محطات صرف صحي وتمديد شبكات بطول ٧٠ كم وكذا تجديد شبكات بطول ٤٥ كم وتنفيذ عدد ٤٤ وصلة منزلية وتمديد شبكات الغاز الطبيعي بطول ٨٢ كم  ، بالإضافة إلي انشاء وتجديد ١٦ وحدة صحية للنهوض والارتقاء  بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك في مجال التعليم سيتم إنشاء عدد ٢ مدرسة بجانب رفع كفاءة عدد ٤ مدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة وتقليل الكثافات داخل الفصول ، كما سيتم إنشاء عدد ٩ مراكز شباب بالإضافة إلي رفع عدد ١١ مركز شباب وإحلال وتجديد موقف أطفيح العمومي وتجديد طرق داخلية وخارجية بطول حوالي ٩٠ كم .

 

وفي قطاع الكهرباء من المقرر أن يتم تطوير وتجديد شبكات الكهرباء من خلال انشاء عدد ٨٢ محول كابلات جهد متوسط بطول ١١٢ كم وكالات جهد منخفض بطول ١٨ كم وعدد ٨١٦٠ عامود كهرباء  جهد منخفض و١٢٩ عامود جهد متوسط بجانب تجديد شبكات الاتصالات بالكامل .

 

 

 

 

 

 

 

 

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محافظ الجيزة

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