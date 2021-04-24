حقوق الإنسان بالبرلمان تتفقد سجن المرج: رعاية النزلاء تتوافق مع المواثيق الدولية

ترسيخ لمبدأ الشفافية

زارت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم السبت سجن المرج العمومي ، ضمن سلسلة من الزيارات إلى السجون للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم والرد على الاشاعات والافتراءات التى توجه الي الدولة، وتلك الزيارة التفقدية ترسيخ لمبدأ الشفافية ولمواجهة الشائعات التي تطلقها قوى الشر عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المعادية، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون.

وتم بهذه الزيارة وبالبرهان حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التي تضمن الحفاظ على حقوق السجناء.

وتفقدت اللجنة بداية مبنى الخدمات الاجتماعية والذى يحتوى علي عددة مجموعات مقسمه لنشاطات ثقافية ورياضية ونشاط مهنى تأهيلي لإعداد كوادر بشرية، والذي احتوى علي مكتبة ملحق بها قاعة صغير لعقد المؤتمرات، وأيضا فصل لمحو الأمية برعاية الهيئة العامه لتعليم الكبار وأيضا تفقد عدد من السجناء في ملعب خاص بهم للقيام بنشاطاتهم الرياضية.

ثم زار الوفد عددة مباني، خاصة بكل من المخبز ومسجد السجن ومستشفى السجن التي تحتوى صيدليه وعنبر للمرضي وعيادات خارجية.

وأخيراً تم زيارة مبنى خاص بتلقى السجناء بذويهم وتم التصريح من المسؤلين ان الزيارة مستمرة مع أخذ في الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة جائحه كورونا، وتم ملاحظة اتساع مبنى الزيارة وأنه جيد التهوية وهناك التزام بالمسافات الآمنة ووجود فواصل كحماية بين السجناء والزائرين.