+90.. ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب مع نيوكاسل

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة ليفربول ونيوكاسل التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول:

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف ليفربول من كرة تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار حارس نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتدخل مدافع نيوكاسل على قدم محمد صلاح بقوة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، لكن “ مو” استكمل اللعب بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 36 أهدر محمد صلاح انفرادا صريحا، تمكن حارس نيوكاسل من التصدي له.

وأهدر ساديو ماني هدفا بغرابة شديدة في الدقيقة 40، بعد كرة هدية من محمد صلاح من الجانب الأيمن، حيث حاول ساديو ماني مراوغة الحارس لكنه تمكن من الإمساك بالكرة.

الشوط الثاني:

بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا، وسدد روبرتو فيرمينو كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 50، أنقذ أليسون ليفربول من تسجيل نيوكاسل هدف التعادل، بإنقاذ الكرة من جولينتون الذي كان في حالة انفراد تام.

كما توغل ميرفي لاعب نيوكاسل في الجبهة اليمنى لفريق ليفربول، وسدد كرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 52، لكنها ارتطمت بدفاع الريدز.

وسدد جولينتون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55، لكن أليسون حارس ليفربول تصدى لها ببراعة.

وأهدر فيرمينو فرصة جديدة في الدقيقة 56 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس نيوكاسل بقدمه.

وغادر جوتا أرضية الملعب في الدقيقة 58، وحل جيمس ميلنر بديلا له، في محاولة من كلوب لتأمين منطقة وسط الملعب.

وصوب أندي روبرتسون تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد توغل في العمق، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 64.

وواصل ليفربول مسلسل إهدار الفرص، هذه المرة عن طريق محمد صلاح، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء نيوكاسل، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد أرنولد كرة قوية “على الطاير” بعد تمريرة رائعة من تياجون لكنها مرت فوق العارضة.

وحل جونز بديلا لـ تياجو ألكانتارا في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81، سدد ميلنر كرة أرضية زاحفة على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس نيوكاسل واصل تألقه بالتصدى لها.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ نيوكاسل بداعي اصطدام الكرة بيد كالوم ويسلون، في الدقيقة 91.

وفي الدقيقة 95 سجل نيوكاسل هدفا قاتلا في شباك ليفربول.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون - كاباك - فابينيو- أرنولد

الوسط: فينالدوم - تياجو الكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح - جوتا فيرمينو - ماني- فيرمينو.

كان ليفربول تعادل أمام ليدز يونايتد 1 - 1، في الجولة الماضية.