فرج عامر: سأطلب استعارة ناصر ماهر من الأهلي وراهنت على عبد القادر

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة ،أنه سيطلب إستعارة ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى مجدداً، وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"في حالة استمرار استبعاد ناصر ماهر من تشكيلة الأهلى سأطلب استعارته مجدداً لان رحيله سبب لنا هزة في بداية الموسم".



ويضيف رئيس سموحة :"راهنت على رحيل أحمد عبد القادر المعار من الأهلى وأتوقع أن يزداد بريقه مع سموحة في الأسابيع المقبلة".



وعن جلساته مع الخطيب وحسن حمدى وحسن مصطفى علق فرج عامر :" نجتمع على الخير دائماً ولم نفكر في الاجتماع لإيذاء أي شخص ، تربطنا علاقات وطيدة وكذلك تجمعنا هواية الصيد ، واليوم في الإسكندرية سيكونون على مائدتى مدعويين للإفطار معى".



وأكمل :" هؤلاء شخصيات ذوو قامة في الساحة الرياضية ، الخطيب لاعب عظيم وشخصية جميلة ورئيس أكبر نادى ، وحسن مصطفى مثلى الأعلى وصاحب أعلى منصب في الرياضة المصرية ، وحسن حمدى يملك تاريخا ناصع البياض".