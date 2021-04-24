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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجبلاية: 6 حكام مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة، أن اللجنة تفاضل بين 6 حكام لاختيار طاقم تحكيم قمة الدور الثانى بين الأهلى والزمالك.

وقال وجيه أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تقرر بصفة نهائية أن يدير مباراة القمة بالدور الثاني من الدوري بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 10 مايو المقبل طاقم تحكيم مصري استكمالا لسياسة منح الثقة للحكام المصريين بعد إدارة محمود البنا لقمة الدور الأول".

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وأضاف رئيس لجنة الحكام: "لم نصرف مكافأة لحكام القمة لأن رؤية المهندس أحمد مجاهد أن تصرف مكافآت في حالة اختيار طاقم تحكيم غير دولي بينما أدار المباراة طاقم محلي وبالتالي لم تصرف أية مكافآت رغم نجاحهم في القمة".


وأكمل وجيه أحمد: "نفاضل بين 6 حكام لإدارة مباراة القمة ليس من بينهم محمود البنا، والكل مرشح لإدارة القمة حتى محمود ناجى صاحب الـ 32 عاماً يستطيع إدارة القمة وكذلك محمد الصباحى".


ويضيف: "لم نعد أي حكم بإدارة مباراة القمة سواء محمد عادل أو غيره ليس هناك وعود لأحد الكل مرشح وهناك فرص لإدارة أي حكم للقمة والاختيار سيكون للأفضل".


وأكمل: "تقرير حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربى لن يدين أشرف بن شرقى في واقعة محمد طلعت مهاجم الإنتاج وبالتالي لم توقع على اللاعب المغربى أية عقوبات".


وعن تقنية الفيديو: "طلبنا من الشركة إحضار العربات وكل الأجهزة قبل توقيع العقود وسيتم ذلك خلال شهر من الآن".

وجيه أحمد لجنة الحكام الأهلي والزمالك محمد الصباحي الزمالك والإنتاج الحربي أشرف بن شرقي

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