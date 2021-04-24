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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ : مصر السيسي استمدت روح أكتوبر في معركة الإرهاب والتنمية

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، بالملفات التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب صلاة الجمعة امس، مع قادة القوات المسلحة وذلك في ضوء الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدا أن الرئيس السيسي لخص دور القوات المسلحة في إنقاذ البلاد من فوضى وإرهاب الإخوان عام 2013، كما نجح بعدها في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف رشاد خلال تصريحات لها، أن مصر استمدت روح العزيمة والانتصار من جيل اكتوبر، الذي يفخر به جميع المصريين ويقتدوا به إلى الآن، مشيرا إلى أن البلاد استلهمت هذه الروح أيضا في ثورة ٣٠ يونيو 2013، ونجحت تحت قيادة القوات المسلحة في القضاء على حكم الإخوان وإنقاذ مصر من الضياع.

وأشار  عضو مجلس الشيوخ  إلى أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي لم تكتف بذلك النصر بل استلهمت روح أكتوبر مرة أخرى في معركة البناء والتنمية ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والتنموية ولا تزال الدولة تسير على هذه الخطى حتى الآن، متوجهًا بالشكر والتهنئة للرئيس والقوات المسلحة والمصريين على ما قدموه من تضحيات وإنجازات.

وعقب أداء صلاة الجمعة، التقى الرئيس السيسي بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا.

الرئيس السيسي القوات المسلحة العاشر من رمضان جيل اكتوبر ارهاب الاخوان

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