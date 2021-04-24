سميحة أيوب: المرأة ما تتغطاش وكنا بنخرج بالحمالات.. الاغتصاب سببه الابتعاد عن الدين الوسطي.. المسلم والمسيحي سواء (حوار)

حالة كبيرة من النجاح حققها صناع مسلسل الطاووس، المعروض عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، ولعبت الفنانة القديرة سميحة أيوب، دور السيدة المسيحية «ماتيلدا» في المسلسل باقتدار، وكشفتة في حوار عبر موقع "صدى البلد"، كواليس هذا العمل، ورأيها في قضايا الاغتصاب والتحرش التي يسلط المسلسل الضوء عليها.

سميحة أيوب - جمال سليمان

في بداية الحوار، قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إنها بمجرد قراءتها لسيناريو مسلسل الطاووس؛ وجدته يتكلم عن قضية مهمة وآنية، ولا تزال تحدث، وهي «التحرش والاغتصاب»، لافتة أنها وصلت إلى الأطفال مؤخرا، في إشارة منها إلى قضية التحرش بطفلة المعادي.

وأشارت الفنانة سميحة أيوب، إلى أن هذه الظاهرة لا تعبر عن مجتمع وضد العادات والتقاليد، ومسلسل الطاووس، يعطي ناقوس خطر للأهالي حتى لا تنتشر الظاهرة وتتوسع.

النخوة والتربية انعدمت والمرأة الضحية

ونوهت بأن هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل، فالنساء كن يرتدين كل شيء (قصير وحمالات)، ولم يتعرضن لأي فعل أو قول، قائلة: «مكناش بنسمع حتى كلمة» لأن المواطن كان يشعر بأن التي تسير في الشارع بمثابة أمه أو شقيقته ويخشى عليها.

وأضافت سميحة أيوب، أن سبب انتشار ظاهرة التحرش والاغتصاب، انعدام التربية والنخوة، لافتة إلى إن تلك الظاهرة مَرَضِيَّة، وسبب تفشيها أيضا؛ الانفلات الأخلاقي والفن المبتذل، والدليل أن متحرش المعادي متزوج وله أولاد وتحرش بطفلة.

وحول من يروجون لتغطية المرأة لمواجهة ظاهرة التحرش، قالت سميحة أيوب: «تتغطى ليه! الست هي الضحية نغطيها ليه، كده احنا عايزين مزيد من التحرشات»، مؤكدة أن السيدة تحتاج إلى العطف والاحتواء ومواجهة هذه القضايا حتى يرتدع المجرم.

الأعمال المنفلتة سبب انتشار قضايا العنف والاغتصاب

وتابعت سميحة أيوب، إن الكثير من قضايا العنف والتحرش والاجرام استفزتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الأعمال الفنية التي تولد العنف هي السبب في ذلك، مثل انتشار «الحشيش والأسلحة البيضاء» في المسلسلات، من الوارد أن تولد نشئا منفلتا، وأن هذه الأعمال تصنع فئة منفلتة تفعل أي شيء غير محسوب.

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن مواجهة هذه الظواهر، بالجانب الفني، من خلال أعمال تنويرية، حتى يتشبع الفرد من هذه الأفكار ويناقش نفسه، لافتة أن الوصول إلى كل الفئات من خلال الساحر التليفزيوني، فهو يجمع كل الفئات أمامه.

سميحة أيوب

وحول شخصية «ماتيلدا» التي لعبتها في مسلسل الطاووس، قالت سميحة أيوب، إن هذه الشخصية تحفز على نبذ التعصب الديني، فنحن قد نتعامل مع شخص ثم نكتشف ديانته سواء «مسلم أو مسيحي» فيما بعد، مشيرة إلى أن مصر كانت تتسم بالتعايش حتى جاءت فترة وصفتها بـ «الهوجة» من خلال جماعات منفلتة تستهدف كنائس وتدعو للعنف، لافتة إلى أنه بعد بتر هذه الفئة عدنا للتعايش.

التعصب حالة مرضية سببه الاستخدام الخاطئ للدين

وأوضحت سميحة أيوب، أن التعصب الديني حالة مرضية، ودعاة التعصب يتبعون خزعبلات، مؤكدة أن الكثير من المشكلات التي حدثت في السنوات الأخيرة جاءت بسبب التعصب الديني، وأن الفئات المتعصبة لم تتبع الدين الوسطي، واصفة فتاواهم بـ «السبهللة»، لافتة أن هذا ليس دينًا يتبعوه وانما سياسة.

وشددت سميحة أيوب، على العملية التنويرية لمواجهة هذه الأفكار والتعصبات، مشيرة إلى أن موجهة هذه الظاهرة ليس من خلال أعمال فنية مباشرة، لأن الشيء المباشر منبوذ، مؤكدة أن مسلسل الطاووس يحمل رسالة نبذ التعصب بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المطلوب.

القاهرة كابول والاختيار 2 والطاووس فضحت المتعصبين دينيًا

وأوضحت أن وظيفة الفن والثقافة، هي فضح هؤلاء الذين يستخدمون الدين بشكل خاطئ ويحدثون التعصب، لافتة إلى أن هناك أعمالا درامية هذا الموسم، تلعب هذا الدور بالفعل مثل مسلسلات «القاهرة كابول، الاختيار 2، الطاووس»، فالأخير ينبذ التعصب من خلال شخصية «ماتيلدا»، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في فضح المتشددين، لأن هذا هو وظيفة الفن.

كما أعربت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن سعادتها بكواليس مسلسل الطاووس، المعروض حاليًا عبر قناة صدى البلد الفضائية خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مبدية إعجابها بالمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «مخرج رائع رائع رائع»، مشيرة إلى أنها لم تأخذ وقتًا طويلًا في التحضير لشخصية «ماتيلدا» التي جسدتها في الأحداث.

سهر الصايغ

الطاووس انطلاقة لـ سهر الصايغ وفرصة عمرها

ملناش علاقة بـ الفيرمونت والتناول الفني يردع الفعل الشاذ

وقالت سميحة أيوب، إن سهر الصايغ، فنانة جميلة وموهوبة، ودور «أمنية» الذي جسدته في مسلسل الطاووس، فرصة عمرها وانطلاقة لها، ومن حسن حظها أنها لعبته بامتياز، مشيرة إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، كان حريصا على توجيه الفنانين أمام الكاميرا وكل صغيرة خلال العمل.

وحول ردود الفعل، أوضحت سميحة أيوب، أن مسلسل الطاووس بعيد تمامًا عن قضية الفيرمونت، المثارة للجدل، مشيرة إلى أن كل القضايا متاحة للمناقشة في أي عمل فني، لأن المناقشة تردع أي فعل شاذ، لافتة أنها عندما تقرأ السيناريو تكوّن رأيا حول مدى نجاحه، وأنها توقعت أن يكون الطاووس مسلسلا مهمًا وناجحا خلال هذا الموسم.



سميحة أيوب

هذه أحدث أعمالي والمسرح المدرسي يعود

وحول باقي أعمالها الفنية، قالت الفنانة سميحة أيوب، إن لديها أعمالا فنية معلقة، تستكملها بعد عيد الفطر المبارك، فهي تستعد لاستئناف مسرحية «مورستان» على المسرح القومي، إضافة إلى فيلم «ليلة العيد»، ومسلسل «إجازة مفتوحة»، متحفظة عن التصريح بأي تفاصيل حول أدوارها في تلك الأعمال.

وحول المسرح، قالت سميحة أيوب إن المسرح المدرسي بدأ يعود، مؤكدة على أهميته للنشء، مشيرة إلى أن هناك العديد من المواهب الصاعدة ستأتي قدمًا خلال الفترة القادمة، وبالنسبة لأعمالها المسرحية قالت إنها تترقب استكمال مسرحية «مورستان» المعلقة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

