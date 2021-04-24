تضخيم للحقيقة .. شعراوي : وضع كورونا في سوهاج ليس بالتهويل المثار على السوشيال

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن وضع كورونا في محافظة سوهاج ، ليس بذلك التهويل الذي يتم على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أنه يتم تضخيم الأمور وتشوية الصورة .



وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه يقوم بالتواصل اليومي مع محافظ سوهاج لمتابعة كافة التطورات وموقف كورونا في المحافظة، موضحا أنه طالب من محافظ سوهاج بأن يطلب من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بزيادة اعداد الاطباء في المستشفيات.

وأكد أن المواطن عليه مسئولية كبيرة في انتشار كورونا ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية المطلوبة لمنع انتشار الوباء، إلى أن الحكومة ناشدت المواطنين، وأكدت عليهم بأن مع حلول شهر رمضان سترتفع أعداد الإصابات ، مؤكدا أن كافة الوحدات المحلية تتابع بشكل يومي الالتزام المحال بمواعيد الغلق والفتح ومنع تقديم الشيش .

ونفى وجود نية أو دارسة تطبيق حظر التجوال في محافظة سوهاج ، أو منع التنقلات بين المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أنه تم التواصل مع نقيب الأطباء سوهاج وشرح الاحداث وعرضه على ارض الواقع، مؤكدا انه ليس هناك حظر داخل المحافظة ولن يفرض الا بقرار مشترك مع كافة الجهات المعنية.