مظاهر الاحتفال برمضان فى روسيا.. سهرة رمضانية على مسرح دار أوبرا دمنهور

دار أوبرا دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي .

وأوضحت المهندسة إيمان مكاوي مدير دار أوبرا دمنهور، أن نادي فنون الأوبرا سيستضيف فى التاسعة من مساء الثلاثاء 27 إبريل الجاري بدار أوبرا دمنهور، مرات جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية للتحدث عن مظاهر الاحتفال برمضان فى روسيا.

يأتي ذلك ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث أعدت برامج فنية وفكرية وثقافية متنوعة تتناغم مع أجواء هذا الشهر الفضيل.

ويتضمن اللقاء باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي يشدو بها الفنان أسامة علام بمصاحبة فرقته، كما يقام على هامشه معرض صور لأشهر المساجد بروسيا في بهو المسرح.

‏يذكر أن روسيا تضم أكثر من ثمانية ألف مسجد أشهرهم: "مسجد موسكو الجامع" الذي بني عام 1904، و كان يطلق عليه أحيانا مسجد التتار لأن جماعته كانت تتألف من التتار العرقية و "مسجد قبة غروزني المركزي" وهو مسجد كلاسيكي مع بلاط خارجي جميل من الحجر الجيري يتميز بمساحات داخلية من الرخام الأبيض وسمي على اسم أحمد قديروف أول رئيس لجمهورية الشيشان وكان يضم أربعة مناصب بارتفاع 63 مترا وقبة ضخمة بارتفاع 32 مترا ويتسع المسجد لأكثر من عشرة ألاف شخص، وهو المسجد الوحيد في روسيا الذي يبث على الهواء مباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و "مسجد بولجار"هو المسجد الوحيد ذو اللون الأبيض بالكامل في روسيا وتم افتتاحه عام 2012 ويطلق عليه من قبل أهل المدينة و السكان المحليين “كازان تاج محل” و "مسجد جاما موسكى" وهو أقدم مسجد في روسيا يقع في ديربنت داغستان، حيث تم بنائه بين عامي 733 و734 ميلادي ويعتبر من مواقع التراث الثقافي التابعة لليونسكو.

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