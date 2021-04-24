مادونا مجدي تكشف كواليس مشاركتها في كورال أوركيسترا حفل المومياوات الملكية

قالت المطربة والمنشدة مادونا مجدي، إنها شاركت في كورال أوركسترا حفل المومياوات الملكية الذي أبهر الجميع .

وأضافت مادونا مجدى في حوارها مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الأمر كان مرعبا بالنسبة لنا والحدث كان في غاية الاهمية لمصر والعالم كله ".

وتابعت :" كنا فاهمين بنقول إيه في أنشودة أوركسترا حفل المومياوات المكلية وكان هناك بروفات كثيرة لحفل الأوركيسترا".

وأكملت :" كان هناك مزج بين الأصوات النسائية والرجالة في أنشودة أوركيسترا حفل المومياوات الملكية ".

ولفتت مادونا مجدي :" إحنا كنا بنغني للفراعنة والمومياوات الملكية"، مضيفة:" انا بغني أوبرالي بشكل دوري ولكنني أفضل غناء أناشيد دينية وأغاني عادية ".

وأبدعت مادونا مجدي في غناء مجموعة من الأناشيد الدينية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مع الإعلامية دينا رامز على الهواء .