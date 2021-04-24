عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مشروع إنشاء مساكن لمتضررى السيول بالصف

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مشروع إنشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمي بمركز الصف بالجيزة وذلك ضمن جولته التفقدية لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

شارك في الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة  والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة معالجة مسجد موسي بأطفيح

اليوم .. جولة ميدانية لوزير التنمية المحلية بقرى مبادرة حياة كريمة في الجيزة

 

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على تفقد المشروع لمتابعة الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ وذلك للعمل علي تسكين الأهالي التي قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

 

وخلال الزيارة، قدم ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرحاً حول مكونات المشروع الذي يقام على مساحة ٢٨ فدانا ويشمل علي ٣٢ عمارة بمسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة والتي تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على شقتين بمساحة ١٣٠ م٢ للشقة الواحدة وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلي ٣٥ %.

 

كما يتم تدعيم المساكن بمسطحات خضراء وتوفير مجموعة حظائر ضمن المشروع مع مراعاة أن تكون بعيدة عن العمارات السكنية والتي تصل إلي ٣٢ مجموعة حظيرة بعدد ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م٢ بالإضافة إلي إنشاء محطة معالجة بطاقة ٢٠٠م٣ وخزان ري بسعة ٢٥٠م ٣ وخزان شرب وحريق بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع .

1f9ed190-91a3-4c0d-8dd9-378d901ae29d
1f9ed190-91a3-4c0d-8dd9-378d901ae29d
58f5a4a2-3530-41f1-82c3-c78ed5874c41
58f5a4a2-3530-41f1-82c3-c78ed5874c41
bd06842d-6cfb-4812-9b14-ccf8e1834605
bd06842d-6cfb-4812-9b14-ccf8e1834605
65a37565-ca19-41d0-803d-4a3b02098b06
65a37565-ca19-41d0-803d-4a3b02098b06
fd58556a-5409-4f08-8b1e-689e75cc2e5a
fd58556a-5409-4f08-8b1e-689e75cc2e5a
96092b6c-a2bd-4c78-bc8c-b9ba383076b0
96092b6c-a2bd-4c78-bc8c-b9ba383076b0
b8b88e2c-9939-4b73-a8da-3c082ab7bb54
b8b88e2c-9939-4b73-a8da-3c082ab7bb54
4cc86196-69da-4b47-9827-7086b7672da4
4cc86196-69da-4b47-9827-7086b7672da4
وزير التنمية المحلية مركز الصف بالجيزة حياة كريمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير الريف المصري اخبار محافظة الجيزة مركز الصف متضرري السيول

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي : رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية

قرار مهم لاستئناف النقل البحري بين الأردن ومصر

تعليمات رسمية من التعليم العالي بشأن كورونا ..تفاصيل

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

أحمد بلال عن عودة رمضان صبحي : اللي بيمشي من الأهلي مبيرجعشي تاني

أسعار ومواصفات.. أفضل 5 أنواع سكوتر فى السوق المصري 2021.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

ربنا يرحمه.. محمد رمضان ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

بعد وفاة الطيار.. محامي أبو اليسر يكشف مصير التعويض من الفنان محمد رمضان

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بعد نشوب حريق خارج السور

قرار عاجل من أثيوبيا بخصوص الملء الثاني لـ سد النهضة

نهاية مؤثرة لـ مسيرة مشرفة.. السيرة الذاتية للطيار أشرف أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ