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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد من منظمة التجارة البحرية الهندية يزور طاقم السفينة البنمية الجانحة

السفينة البنمية
السفينة البنمية

زار وفد من منظمة التجارة البحرية الهندية، طاقم السفينة البنمية المحتجزة بمنطقة البحيرات بالمجري الملاحي لقناة السويس، للاطمئنان عليهم.

 

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وأضافت المصادر أن الزيارة هي الأولى من نوعها للطاقم الهندي بعد تعويم السفينة وقطرها من منطقة الجنوح إلي منطقة البحيرات قرب مدينة فايد.


كانت هيئة قناة السويس قد سمحت لاثنين من الطاقم الهندي بمغادرة السفينة في الأسبوع الماضي بسبب ظروف شخصية لهم.

 

وأكد بيان لهيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.


وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.


وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

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