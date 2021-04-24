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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يؤكد: امتحانات التيرم الثاني في موعدها

المجلس الاعلي الجامعات
المجلس الاعلي الجامعات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات استمرار العملية التعليمية وفق الخطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الثاني.

 

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تخص تعطيل الدراسة أو توقفها،  ولم يتم تناول ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، مشيرا الى أنه الاجتماع دوري وليس طارئ.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات بمقر جامعة عين شمس.

 

وأشار إلى أن الجامعات ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة ولا يوجد أي تقصير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 
وأضاف المصدر في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الوضع في الجامعات مستقر، ويتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل التجمعات وقياس درجات الحرارة والتعليم المستمر.


وفتح المجلس الأعلى للجامعات باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، اليوم للجامعات (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف).

المجلس الاعلى للجامعات استمرار العملية التعليمية للعام الدراسي الثاني الدكتور خالد عبد الغفار وعدد من رؤساء الجامعات جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية

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