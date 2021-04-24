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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر| هل مات نتيجة "الزعل"؟! جمال فرويز يكشف

الطيار أشرف أبو اليسر
الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن الشعور بالحزن قد يأتي من حدث مفاجئ وغير متوقع، وكما تتغير الأحداث بصورة مفاجئة ومعها تتغير المشاعر أيضا، لذلك ربما يكون “الزعل” أدى إلى  وفاة الطيار أشرف أبو اليسر الذي دخل منذ أيام غرفة العناية المركزة نتيجة تعرضه لأزمة صحية.


وأضاف "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد": قد يؤدي “الزعل” إلى الموت لكن في حالة الطيار أشرف أبو اليسر قد لا يكون سببا مباشرا خاصة أنه كسب القضية التي رفعها ضد "الفنان محمد رمضان" وحصل على تعويض بـ 6 ملايين جنيه.

 

وتابع: يجب علينا الابتعاد عن مسببات الحزن التي قد تؤدي إلى عدة مخاطر منها: الوفاة خاصة "أثناء النوم"، محذرا من ينامون ويحملون في قلوبهم شيئا من الزعل عند النوم، لأنه يسبب مشاكل كثيرة، منها جلطة في المخ تؤدي إلى الشلل، أو ارتفاع السكر، وعند الجلطة في القلب يحدث هنا موت مفاجئ.


ولفت فرويز إلى أن الحزن يقوم بزيادة ضخ الأدرينالين في الجسم مما يؤدي إلى غلق الأوعية الدموية، معقبا: "لو الضغط مرتفع يحصل نزيف أو جلطة، وعندما يصاب شخصًا بالحزن لوقت طويل لا يستطيع مواصلة الحياة، لأن خلال الـ 24 ساعة التي تتبع أحداث حزينة ومجهدة تزيد نسبة الإصابة بالسكتات القلبية".

 
واختتم فرويز حديثه قائلاً: "نصيحتي لكل شخص.. حاول قبل النوم أن تصفي ذهنك تماماً، لأننا جميعاً نعاني من ضغوط الحياة والتي تحمل لنا الكثير من المتاعب"، متابعا: "عندما يتغلب الزعل عليك ولا تستطيع السيطرة عليه، فـ الحل هو "الدواء" لأنه يخفف من الضيق أثناء النوم".

 

وفاة صاحب أغرب نزاع قضائي 

وتوفى صباح اليوم السبت، الطيار أشرف أبو اليسر، نتيجة تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخرا.


وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.


وبعد نزاع قضائي دخل الطرفان فيه خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بـ 6 ملايين جنيه كـ تعويض عن الضرر الذي نتج عن فقدان عمله نتيجة تصرف محمد رمضان.

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