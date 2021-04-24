هل ترك دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة أم ينقص ثوابها؟ مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة هو الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة ووردت عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها: ((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ)) وأيضا: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)).

و أضاف: دعاء الاستفتاح سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قاله اخذ ثواب ومن تركه فلا شيء عليه أي أنه لا يجب أن تسجد للسهو اذا تركته عامدا أو ناسيا.

هل دعاء الاستفتاح شرط في الصلاة؟

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء الاستفتاح ليس واجب فهو سُنة، فإن لم يقله الإنسان فى صلاته فلا حرج عليه.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: «هل تصح الصلاة بدون دعاء الإستفتاح ؟»، أن دعاء الاستفتاح سُنة وليس واجب ومن لم يقله تصح صلاته وهو فيه طلب الفتح من الله تعالى وتسبيح بحمده وطلب التوبة منه عز وجل واستغفار.

وتابع: الاستفتاح فى الصلاة بعد التكبير طلب للفتح وتوطئة لتلاوة الفاتحة وكله حسنًا وخيرًا ولكنه ليس واجبًا بل هو مستحب (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك هذا استفتاح مختصر عظيم ويكفي: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك بعد الأولى بعد التكبيرة الأولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي النوافل، إذا كبر الرجل أو المرأة التكبيرة الأولى قال هذا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك).