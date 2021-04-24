زوجها مريض.. لحظة فرح يدخل الفرح على قلب الحاجة شريفة.. فيديو

تناول برنامج “ لحظة فرح ” الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، على قناة " صدى البلد "، قصة الحاجة شريفة وأسرتها .

وقالت الحاجة شريفة:" زوجي مريض ويعاني من غيبوبة كبد ويتعرض لها كل اسبوع وعامل دعامتين في القلب ومريض سكر وضغط ".

وأضافت الحاجة شريفة :" زوجي لا يعمل وأنا عايزة أعمل عملية في عيني وعندي ورم في الثدي وانتظر نتيجة التحليل كي أتاكد من عدم إصابتي بسرطان الثدي ".

وتابعت :" انا عندي بنتين بياخدوا دروس وقاعدين في إيجار ولا يوجد مدخل رزق ودخل ثابت لنا ولكن أهل الخير يساعدونا

وأكملت الحاجة شريفة : أنا محتاجة حد يساعدني في علاج زوجي وعلاجي وعفش بيتي بايظ ومحتاج تجديد ".

وقام الإعلامي تامر شلتوت بتقديم مساعدة بسيطة لها قائلا: اكيد اهل الخير سيقدمون مساعدات لك اكثر الفترة الجاية".



