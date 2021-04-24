اقتصاد الإمارات|كهرباء الشارقة: تخفيض نسبة إنجاز اعتماد مخططات المباني الجديدة

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض نسبة الانجاز اللازمة لتقديم ملفات إعتماد المخططات التنفيذية للكهرباء في المباني الجديدة "Shop Drawing" إلى 60 بالمائة بدلا من 75 بالمائة والبدء بالسماح لمقاولين الكهرباء بتقديم ملفات إعتماد المخططات التنفيذية وفقاً للنسبة الجديدة ،في إطار تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبأفضل جودة وتوفير الوقت وسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الكهرباء للمباني سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والحكومية والزراعية.



وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن النسبة الجديدة تم إقرارها والبدء في تطبيقها لتكون متوافقة مع النسب التقديرية لإنجاز المشروع التي يتم إصدراها من قبل بلدية مدينة الشارقة والتي توضح أن المشروع في مرحلة التشطيبات وتم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية والطابوق وأعمال البلاستر والعزل مما يساعد في إتاحة الوقت الكافي للمتعاملين لتوريد وشراء وتركيب المواد الخاصة بالتوصيلات الكهربائية الداخلية قبل الوقت المحدد لتاريخ التوصيل للمشروع.

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وقالت إن القرار يحقق المصلحة للمتعاملين والهيئة والشركاء الاستراتيجين في نفس الوقت ويحقق إنجاز المشروع في الوقت المحدد بشكل كامل مع الوقت المحدد لتوصيل الخدمات وتجنب أي تأخير.

وأضافت أنه يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الالكتروني [email protected] توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للاجراءات الاحترازية وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات والمدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة في حالة عدم وجود ملاحظات على المخططات وسداد الرسوم لا تتجاوز يومين عمل ويتم إعتماد المخطط وإرسال الاعتماد بالبريد الإلكتروني.



وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة خصصت البريد الالكتروني [email protected] للرد على أية استفسارات من المتعاملين لمساعدتهم على التعرف على كافة التفاصيل وإنهاد إجراءتهم بسرعة ويتولى الرد على الاستفسارات فريق عمل متخصص تم تأهيله وتدريبه على الرد بسرعة وكفاءة.