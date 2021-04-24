عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|كهرباء الشارقة: تخفيض نسبة إنجاز اعتماد مخططات المباني الجديدة

هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض نسبة الانجاز اللازمة لتقديم ملفات إعتماد المخططات التنفيذية للكهرباء في المباني الجديدة "Shop Drawing" إلى 60 بالمائة بدلا من 75 بالمائة والبدء بالسماح لمقاولين الكهرباء بتقديم ملفات إعتماد المخططات التنفيذية وفقاً للنسبة الجديدة ،في إطار تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبأفضل جودة وتوفير الوقت وسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الكهرباء للمباني سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والحكومية والزراعية.


وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن النسبة الجديدة تم إقرارها والبدء في تطبيقها لتكون متوافقة مع النسب التقديرية لإنجاز المشروع التي يتم إصدراها من قبل بلدية مدينة الشارقة والتي توضح أن المشروع في مرحلة التشطيبات وتم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية والطابوق وأعمال البلاستر والعزل مما يساعد في إتاحة الوقت الكافي للمتعاملين لتوريد وشراء وتركيب المواد الخاصة بالتوصيلات الكهربائية الداخلية قبل الوقت المحدد لتاريخ التوصيل للمشروع.

اقرأ أيضا:

اقتصاد الإمارات .. التصرفات العقارية بدبي تحقق نموا كبيرا في الربع الأول


وقالت إن القرار يحقق المصلحة للمتعاملين والهيئة والشركاء الاستراتيجين في نفس الوقت ويحقق إنجاز المشروع في الوقت المحدد بشكل كامل مع الوقت المحدد لتوصيل الخدمات وتجنب أي تأخير.
وأضافت أنه يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الالكتروني [email protected] توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للاجراءات الاحترازية وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات والمدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة في حالة عدم وجود ملاحظات على المخططات وسداد الرسوم لا تتجاوز يومين عمل ويتم إعتماد المخطط وإرسال الاعتماد بالبريد الإلكتروني.


وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة خصصت البريد الالكتروني [email protected] للرد على أية استفسارات من المتعاملين لمساعدتهم على التعرف على كافة التفاصيل وإنهاد إجراءتهم بسرعة ويتولى الرد على الاستفسارات فريق عمل متخصص تم تأهيله وتدريبه على الرد بسرعة وكفاءة.

كهرباء ومياه وغاز الشارقة لمخططات التنفيذية للكهرباء المباني الجديدة مال واعمال اقتصاد الامارات

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي : رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية

قرار مهم لاستئناف النقل البحري بين الأردن ومصر

تعليمات رسمية من التعليم العالي بشأن كورونا ..تفاصيل

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

أحمد بلال عن عودة رمضان صبحي : اللي بيمشي من الأهلي مبيرجعشي تاني

أسعار ومواصفات.. أفضل 5 أنواع سكوتر فى السوق المصري 2021.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

ربنا يرحمه.. محمد رمضان ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

بعد وفاة الطيار.. محامي أبو اليسر يكشف مصير التعويض من الفنان محمد رمضان

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بعد نشوب حريق خارج السور

قرار عاجل من أثيوبيا بخصوص الملء الثاني لـ سد النهضة

نهاية مؤثرة لـ مسيرة مشرفة.. السيرة الذاتية للطيار أشرف أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ