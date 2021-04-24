منحة من الصين.. سوريا تحصل على 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا

قال مسؤولون سوريون إن 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 ،منحة من الصين، وصلت إلى دمشق اليوم السبت وإن من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

وأضاف وزير الصحة السوري حسن الغباش وفقا لوسائل إعلام سورية إن بلاده تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد.

وأكد أن الجرعات ستُمنح أولاً إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ثم إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال سفير الصين لدى سوريا إن الشحنة المقبلة وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريباً.

وقال مسئولون إن سوريا تبحث أيضا مسألة توفير اللقاحات مع روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتم الإعلان عن تلقي جرعات من موسكو.

وقال مسئولون في الأمم المتحدة إن دمشق تسلمت هذا الأسبوع أول شحنة لقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية بما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا. ومن المتوقع تسلم المزيد من الشحنات خلال الأسابيع المقبلة.