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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. واتسآب لن يسمح لمستخدميه بحذف الدردشة.. ومواقع التواصل الاجتماعي تواجه التنمر والعنصرية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

على رأسها فيسبوك وإنستجرام وتيك توك.. مواقع التواصل الاجتماعى تواجه التنمر والعنصرية بهذه الميزات

 

مع ازدياد وتيرة التعليقات المسيئة والتنمر وخطاب الكراهية وممارسة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، قرر عدد من منصات التواصل مثل فيسبوك وانستجرام وتيك توك وغيرها من المنصات والمواقع مواجهة التنمر والعنصرية التى تحدث على منصاتها والتى زادت فى الفترة الأخيرة.

 

لمكافحة التحرش والمضايقات.. إنستجرام يواجه التنمر بتصفية تلقائية للرسائل


طرح تطبيق إنستجرام Instagram، أداة جديدة ستسمح لمستخدميه تلقائيا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على عبارات مسئية، لمنع التحرش والمضايقات التي تستهدف الأشخاص عبر ميزة الرسائل المباشرة DM.

 

أبل تبدأ تلقى طلبات الحجز المسبق لهاتفي iPhone 12 و12 mini باللون البنفسجي.. اعرف السعر


كشفت شركة أبل Apple، عن خيار لوني جديد ضمن إصداراتها من هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini، حيث قدمت مالكة هواتف آيفون طرازا خاصا باللون البنفسجي ضمن تشكيلة آيفون 12، ومن المقرر أن يتوفر هذا الخيار الجديد بالأسواق يوم 30 أبريل.

 

هاتف شاومي للألعاب Black Shark 4 يخضع لاختبارات المتانة ويحقق نتائج مذهلة.. فيديو


تعاني هواتف الألعاب 2021، التي كشفت عنها كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال العام الجاري، ضعفا من ناحية المتانة، حيث حصل هاتفي  Asus ROG Phone 5 و Lenovo Legion Duel 2، على نتائج محبطة للغاية عند تعرضهما لاختبارات الانحناء.

 

واتس آب لن يسمح لمستخدميه بحذف الدردشة.. اعرف السبب

 

ذكرت العديد من الأخبار التقنية، بأن فريق تطبيق واتساب WhatsApp، يعمل منذ فترة طويلة على ميزة تسمى الأجهزة المرتبطة أو دعم الأجهزة المتعددة، والتي ستمكن المستخدمين من الوصول إلى نظام المراسلة عبر أجهزة متعددة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بهواتفهم الذكية في مكان قريب.

 

مايكروسوفت تبني أقوى حاسب عملاق للتنبؤ بالطقس في العالم


أبرم مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، اتفاقية جديدة يتعاون فيها مع شركة مايكروسوفت Microsoft، لتوفير قدرة حوسبة عملاقة رائدة عالميًا والتي سترتقي بالتنبؤ بالطقس والمناخ إلى مستوى جديد.

 

احترس.. تيليجرام يساعد الهاكرز على اختراق هاتفك


اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني، أن شعبية تطبيق تيليجرام Telegram، التي تزايدت بشكل كبير في الآوانة الأخيرة كمنصة مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف، قد جعلته أيضا ذو شعبية كبيرة لدى قراصنة الإنترنت من أجل استخدامه في نشر المزيد من البرمجيات الإلكترونية الضارة.

 

 

انستجرام تنمر هواتف iPhone 12 واتساب أخبار التكنولوجيا

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