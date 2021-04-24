تغييرات بإدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في الشرقية

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء عدة تغييرات هامة تخص الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية؛ حيث تم تكليف الدكتور أحمد سعد أمين منصور مدير مستشفي القنايات المركزي بتسيير أعمال نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية وتكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي بتسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية وتكليف الدكتور خالد الشحات عبد المنعم بتسيير أعمال مدير مستشفي القنايات المركزي لحين الإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

وعقد وكيل الوزارة إجتماعات متعددة مع كل منهم، قام خلالها بمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة كل فيما يخصه والتحديات المستقبلية بكل إدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فترة عملهم وبما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين في الشرقية.

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وعلي جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم توريد تانك نيتروجين سعة 6000 لتر لتوفير النيتروجين اللازم لحفظ القصيبات المستخدمة في التحسين الوراثي للسلالات المصرية من الماشية بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية لزيادة إنتاجيتها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان وتقليل الإستيراد وذلك بعد أن تم زيادة عدد الوحدات البيطرية التي تجري عمليات التلقيح الإصطناعي إلى 113 وحدة وتزويدها بتانكات نيتروجين سعة 25 لتر وتانكات لحفظ القصيبات المستخدمة في التلقيح الإصطناعي بالإضافة إلى معدات و أجهزة ومستلزمات التلقيح الإصطناعي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية خلال شهر مارس 2021م قامت بإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( 911 رأس ماشية ) و إجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 4 آلاف و 709 رأس ماشية ) للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.