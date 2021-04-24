عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغييرات بإدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في الشرقية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء عدة تغييرات هامة تخص الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية؛ حيث تم تكليف الدكتور أحمد سعد أمين منصور مدير مستشفي القنايات المركزي بتسيير أعمال نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية وتكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي بتسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية وتكليف الدكتور خالد الشحات عبد المنعم بتسيير أعمال مدير مستشفي القنايات المركزي لحين الإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

 

وعقد وكيل الوزارة إجتماعات متعددة مع كل منهم، قام خلالها بمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة كل فيما يخصه والتحديات المستقبلية بكل إدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فترة عملهم وبما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين في الشرقية.

اقرأ ايضا:

توريد 83 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وعلي جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم توريد تانك نيتروجين سعة 6000 لتر لتوفير النيتروجين اللازم لحفظ القصيبات المستخدمة في التحسين الوراثي للسلالات المصرية من الماشية بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية لزيادة إنتاجيتها لسد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان وتقليل الإستيراد وذلك بعد أن تم زيادة عدد الوحدات البيطرية التي تجري عمليات التلقيح الإصطناعي إلى 113 وحدة وتزويدها بتانكات نيتروجين سعة 25 لتر وتانكات لحفظ القصيبات المستخدمة في التلقيح الإصطناعي بالإضافة إلى معدات و أجهزة ومستلزمات التلقيح الإصطناعي.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية خلال شهر مارس 2021م قامت بإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( 911 رأس ماشية ) و إجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 4 آلاف و 709 رأس ماشية ) للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

 

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

اخبار الشرقية أخبار محافظات اخبار محافظة الشرقية الشرقية الشرقية اليوم

موضوعات متعلقة

تقديم الخدمات الطبية لـ638 ألف سيدة ضمن 100 مليون صحة بالمنيا

ترشيحاتنا

رسميا.. أمريكا تعترف بالإبادة العثمانية للأرمن

القضاء الإداري تؤيد نقل تماثيل الكباش لتزيين ميدان التحرير

حسام موافي: السكر والضغط مرض لا رجعة فيه.. وهذا سبب آلام الكعب في الصباح

يبدأ بـ 4 كليات.. تفاصيل إنشاء فرع جامعة عين شمس في تنزانيا

"ورطة إنسانية" يكشف مكانة الوالدين عند المصريين.. فيديو

باب رزق .. منتجات مصنوعة من الفخار مرسوم عليها يدويا أشكال وألوان قمة في الجمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

تعليمات رسمية من التعليم العالي بشأن كورونا ..تفاصيل

الأعلى للجامعات يؤكد: امتحانات التيرم الثاني في موعدها

تقليل الحضور وزمن المحاضرات.. قرارات جديدة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

وزير التعليم العالي يعلن تعليمات عاجلة من القيادة السياسية لجميع الجامعات المصرية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ