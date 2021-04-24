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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد 100 قسم طبي بـ24 مستشفى بالشرقية ضمن برنامج الزمالة المصرية

جولة وكيل الصحة بالشرقية
جولة وكيل الصحة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة ومتابعة اعتماد جميع الأقسام الطبية بالمحافظة للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف منسق عام اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية باعتماد ١٠٠ قسم طبي في عدد ٢٤ مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا بالمحافظة، وذلك في تخصصات مختلفة منها "القلب، العناية المركزة، الباطنة، الجراحة العامة ، جراحة التجميل، الأطفال، الكلي الصناعي، الرمد، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التخدير، الأشعة، المعمل"، بالإضافة إلى اعتماد ١٥ مركزا بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتدريب أطباء صحة الأسرة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في خلال عام منذ بدء عمل اللجنة الفرعية للبرنامج بالمحافظة.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفي الزقازيق العام تم اعتماد تخصص الكلى الصناعى بها وهو قسم الكلي الوحيد المعتمد على مستوى مستشفيات محافظة الشرقية، هذا بجانب اعتماد تخصصات "القلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والباطنة العامة، والعناية المركزة، والتخدير، والأطفال، والمعمل" بها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلي التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مشيراً إلى أن معالي وزيرة الصحة والسكان قامت بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً على الأطباء، والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار ٢٢ عاما لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة، وقامت معالي الوزيرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية، والتي تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصري، وياتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشري، وبما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

 

وقدم "مسعود" الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة علي هذا الحلم والأمل الذي تحقق بفضل توجيهات معاليها، وعلي أيدي شباب مخلصين من أطباء هذا الجيل والخبرات الحالية الموجودة بوزارة الصحة، مؤكدًا على دعم معالي الوزيرة المتواصل للأطباء، وجميع الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء عدة تغييرات هامة تخص الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تم تكليف الدكتور أحمد سعد أمين منصور، مدير مستشفي القنايات المركزي، بتسيير أعمال نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، وتكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي بتسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وتكليف الدكتور خالد الشحات عبدالمنعم، بتسيير أعمال مدير مستشفي القنايات المركزي، لحين الإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٢٤/ ٠٤/ ٢٠٢١.

 

وعقد وكيل الوزارة اجتماعات متعددة مع كل منهم قام خلالها بمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، كل فيما يخصه، والتحديات المستقبلية بكل إدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فترة عملهم، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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