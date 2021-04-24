محمد صلاح العزب يرد على شعبة الذهب حول "النمر": نحن لا نقدم عملا تسجيليا عن الصاغة

مسلسلات رمضان 2021

أعرب الكاتب محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل النمر المعروض حاليا المعروض حالياً خلال دراما رمضان 2021 عن تقديره الشديد لمهنة صناعة الذهب، وتُجاره، باعتبار صناعة الذهب من ركائز الاقتصاد في مصر، معلقا على البيان الذى أصدرته شعبة الذهب بالغرفة التجارية بأنه بيان ليس له معنى ولم يضف جديداً، بعد أن أصدرت الشعبة بيانا قالت فيه: إن الأحداث التي تتناولها المسلسل ما هي إلا حبكة درامية، ولا علاقة لها بالواقع داخل سوق الصاغة.

وأكد العزب في تصريحات صحفية اليوم السبت، أننا في 2021، وأن صناعة الدراما في مصر أصبحت عريقة بنفس عراقة صناعة الذهب، وأن المشاهد المصري على وعي جيد بما يقدم له، وأن المشاهدين يدركون أن مسلسل "النمر" بطبيعة الحال يتناول قصة درامية من وحى خيال مؤلفه، وهو ما يعني أن التأكيد على ذلك لا داعي له من الأساس.

وأضاف العزب أنه لا يقدم عملا تسجيلياً عن صناعة الذهب أو عن منطقة الصاغة حتى يتم الاعتقاد بأن الأحداث حقيقية، كما أن الجمهور بشكل عام تجاوز فكرة أن العمل الدرامي ينقل أي واقع بتفاصيله الحقيقية عن أشخاص أو مناطق أو قضايا أو غير ذلك، وأصبح واعياً بأن الدراما تتناول أحداثاً ليس لها علاقة بقصص حقيقية أو تنقل أحداث مطابقة للواقع.

وأشار العزب إلى أنه لم يعد مستساغاً، عندما يتناول أي عمل درامي شخصيات مثل الطبيب أو المحامى أو الممرض أو تاجر الذهب أو غيرها، أن تخرج نقاباتهم أو بعض ممثليهم للدفاع عن مهن كاملة، بحجة وجود شخصية درامية بها صفات بشرية سلبية يظنون أنها تؤثر على صورة المهنة ككل، مما يضطر صناع الدراما إلى شرح بديهيات مثل أن كل مهنة بها الصالح والطالح، وأن الصفات الشخصية لا علاقة لها بمهنة صاحبها.

ووجه العزب رسالة إلى القائمين على شعبة الذهب في الغرفة التجارية بترك صناع الدراما يقومون بعملهم وفقا لأصوله وفنياته المعروفة والأصيلة لديهم، على أن يهتم تجار الذهب بصناعتهم التي يتقنونها والتي يشهد الجميع بتفوقهم فيها على المستوى المحلي والعالمي، وذلك حتى يكون هناك تقدم في الصناعتين، مما يصب في مصلحة الوطن في النهاية.

يذكر أن مسلسل "النمر" يعرض حصريا على قناة الحياة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، وإيناس كامل، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وحنان سليمان، ومحمد محمود، وحمدي هيكل، ولمياء الأمير.