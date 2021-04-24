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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصل الحكاية.. قصة أول سيارة صنعت في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة رمسيس هي أول سيارة مصرية الصنع بدأ إنتاجها عام 1960 وتوقف إنتاجها عام 1972 ، ووجدت إقبالاّ شديداً عليها من قبل المصريين لتشجيع الصناعة الوطنية .

و كانت السيارة رمسيس هى تعديلا مصريا على السيارة الألمانية "برينز 4" "Prinz 4 " من إنتاج شركة "NSU" الألمانية الغربية، والتي كانت تنتج في نفس الوقت في ألمانيا، ووصلت نسبة المكون المحلي منها إلى حوالي 30%.

و توفرت رمسيس II بمحرك من إنتاج NSU مكون اسطوانتين تبلغ سعته 600 سم³ مع كامة علوية يتم تبريده بالهواء، وكان ينتج قدرة حوالي 20 حصانا 

وبلغ ثمن السيارة رمسيس فور لانطلاقها  في ذلك الوقت 200 جنية مصري والذي كان يعتبر مبلغا قليلا بالمقارنة مع السيارات الأخرى حينها.

 

استمر إنتاج رمسيس II يعاني من بطء في النمو، حيث كان الإنتاج اليومي لا يتعدى 8 سيارات في اليوم، كما عانت رمسيس من بعض المشاكل في التعامل مع "NSU" التي كانت تعاني بدورها من مشاكل اقتصادية بسبب إطلاقها للمحرك الرحوي لأول مرة على مستوى العالم في عام 1964 وما تبعه من مشاكل كبيرة على صعيد الاعتمادية وقصر عمره وصعوبة إصلاحه، ما أدى إلى استحواذ شركة "فولكس فاجن" عليها في النهاية بحلول عام 1969.

مع تزايد المشاكل التي ظهرت في التعامل مع NSU بمنتصف الستينات وفي ظل رغبة الحكومة المصرية في إكمال مشروع السيارة المصرية، استغلت شركة فيات الإيطالية الفرصة وأبرمت عقد شراكة معها لتجميع سيارات فيات في شركة النصر لصناعة السيارات .

 

واشترطت الحكومة المصرية فيات الايطالية وضع رمز "نصر" علي السيارات الإيطالية التي تم تجميعها في مصر بدلا من رمز شركة فيات ، وتم إيقاف إنتاج "رمسيس II" بشكل نهائي في عام 1972.

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