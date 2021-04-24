لا يستهان به.. حسام موافي يوجه رسالة مهمة لمن يعانون الصداع

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن الميجرين هو الصداع النصفي ومن الممكن أن يكون الصداع في منتصف الرأس ولكنه ليس نصفيا ".

وأضاف حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الميجرين سببه انغلاق شريان الدم وفتحه بعد ثوانٍ مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل كبير في الجمجمة مما يؤدي إلى صداع كبير ".



وتابع حسام موافي :" أي مواطن عنده صداع لا يقوم بتشخيص نفسه لأن أسبابه كثيرة، والصداع هو أكثر الأعراض شيوعا في مختلف الامراض ".

وأكمل حسام موافي :" نحترم الصداع بشكل كبير لأن أسبابه كثيرة بداية من شعور الفرد بالضيق النفسي وحتى الورم في المخ، والصداع لا يستهان به".



