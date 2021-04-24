باب رزق .. منتجات مصنوعة من الفخار مرسوم عليها يدويا أشكال وألوان قمة في الجمال
خصص برنامج "باب رزق" المذاع عبر قناة “دي إم سي”، صناعة الفخار وفن الرسم اليدوي عليه.
وقالت إحدى السيدات ببرنامج "باب رزق" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"، القائمة على صناعة الفخار والرسم عليه، أن جودته عالية للغاية، إضافة إلى ان أسعاره مناسبة مقارنة بالأسعار الخارجية.
وتابعت: كل أسبوع بنعمل رسم مختلف عشان نسبق ومحدش يقلدنا.
وأوضحت، أن للرسم على الفخار سحر خالص، معقبة: " الرسومات بتكون بمياه الذهب وبالتالي نقدر نغسل الأطباق المصنوعة من الفخار ومرسوم عليه فى غسالة الاطباق عادي".
https://fb.watch/53-6efdYUN/