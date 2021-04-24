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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تحتفل بمرور 50 عامًا لنسختها GT-R 50 الاسطورية

نيسان تحتفل بمرور
نيسان تحتفل بمرور 50 عامًا لنسختها GT-R 50 الاسطورية

تحتفل شركة نيسان اليابانية على مرور 50 عامًا على انطلاق نسختها الاسطورية الشهيرة GT-R 50، و التي تعد واحدة من اقوى الإصدارات التي انتجها الصانع الياباني المخضرم نيسان، حيث تميزت بمظهرها الرياضية، مع اللمسات الانسيابية، و التقنيات الفنية التي توالى استخدامها طيلة تاريخها الممتد.

و يبدو أن تحالفات التصنيع أصبحت حديث العصر، حيث تقدم هذه الايقونة عبر 50 نسخة فقط، و الشريكة لنسيان هي إيتالديزاين الإيطالية، و تقدم السيارة بمظهر قوي للغاية، فهي تعتمد على مصابيح امامية اكثر نحافة و عدوانية، مع شرائط ضوئية بتقنية LED LIGHT، و شبكات أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

فيما ترتكز GT-R 50 على عجلات رياضية كبيرة الحجم ذات نقشة مميزه، تدعمها جنوط معدنية من تصميم هندسي فريد، يعتمد على 5 اضلاع متداخلة التكوين، مع عتبات جانبية بارزة يوجد بها موجات بمظهر رياضي، إلى جانب الأبواب الثنائية.

كما تحتوي السيارة على موجات تزين منطقة السقف، و سبويلر خلفي أنيق يعزز من ثبات المركبة و تعاملها بشكل جيد مع حركة الهواء، مع مصابيح خلفية دائرية، و منظومة عادم مزدوجة الأداء، و رمز GR مع النسخة 50.

أما عن القدرات الفنية لهذه النسخة فهي تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 529 كيلووات/720 حصان، و 780 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و من خلال هذه الإمكانيات تتمكن السيارة أن تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 3 ثوان، مع سرعة قصوى 315 كم/ساعة.

 

و تأتي GT-R 50 صاحبة الـ 50 نسخة برقم خيالي، حيث تبلغ سعر النسخة الواحدة بقيمة قدرها 1.2 مليون يورو.

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