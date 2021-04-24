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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي الشيخ زايد يشدد على الإجراءات الاحترازية بالنادي

صدى البلد

أكد فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، أن ناديه يلتزم بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد، دعما ومساندة لتوجيهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الالتزام بكل ما يحفظ سلامة الجميع.

وناشد الهواري، الأعضاء عبر الإذاعة الداخلية للنادي، بضرورة توخي الحذر والحيطة بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي بدأت في الزيادة بشكل ملحوظ، مطالباً كل أعضاء الجمعية العمومية بأخذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ علي سلامة الأعضاء وأسرهم.

وشدد الهواري، على العاملين في النادي والأمن بتشديد كافة الإجراءات من التأكيد على ارتداء الكمامة، وقفاز اليد، والكحول والمطهرات، وكل ما يتم اتخاذه من اجراءات لضمان سلامة الأعضاء وذويهم.

جاء ذلك خلال تفقده المنشئات بالنادي، وتفقد مجمع حمامات السباحة للاطمئنان على نظافته والاستماع لأي شكاوي من الأعضاء أو فرق السباحة، كما تفقد صالة الجيم والجمباز، واستقبل خلال الجولة بعض الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم.

ووعد الهواري الأعضاء خلال الجولة بأن هناك مفاجآت سيعلن عنها قريبا ستكون الأولى من نوعها في نادي الشيخ زايد، وسيتم الإعلان عنها قريبا، مؤكدا أنه يعمل بكل جهده لتوفير كل ما يحتاجه النادي وأعضاء جمعيته العمومية من أجل الوفاء بالبرنامج الانتخابي والوعود التي قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة.

فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد نادي الشيخ زايد الموجة الثالثة لفيروس كورونا

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