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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد... مباحث القاهرة تحبط تهريب 2 طن مواد بترولية أسفل حمولة "تبن"

المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه

نجحت مباحث القاهرة، فى ضبط لص سرق ٢ طن مواد بترولية من خطوط الأنابيب الممتدة علي الطريق الإقليمى وقام بإخفائها أسفل حمولة “تبن”.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف الشرطية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية في التبين تمكنوا من ضبط شخص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة نقل مُحملة بأجولة من التبن وضبط بحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة".

وبفحص السيارة تبين أنها مُجهزة بفنطاس "تم إخفائه أسفل الحمولة" وبداخله كمية من المواد البترولية بإجمالى ٢ طن سولار مجهول المصدر وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر أمام اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة بعمله على السيارة كسائق لصالح شخصين لا يعلم بياناتهما وجارى تحديدهما وضبطهما، وأقر بقيامه بتحميل المواد البترولية عقب الاستيلاء عليها من أحد خطوط البترول بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي.

كما أقر المتهم أنه كان فى سبيله لإيداع الحمولة بأحد المخازن بمنطقة الخصوص في القليوبية لصالح المذكورين نظير تحصله على مبالغ مالية وتم بإرشاده التوصل لمكان الكبسولة المُستخدمة فى سرقة المواد البترولية من خط أنابيب بترول في الصف بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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