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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة العشاء والتروايح من الجامع الأزهر

صلاة العشاء والتروايح
صلاة العشاء والتروايح من الجامع الأزهر

عرضت صفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، بثا مباشرا لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف.

وتوافد المئات من المصلين، على الجامع الأزهر، لأداء الصلاة فيه، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، والحضور بالوضوء وبالسجادة الخاصة لهم للصلاة داخل المسجد، مع التباعد الاجتماعي.

ويحرص عدد من المصلين بالجامع الأزهر على التقاط الصور التذكارية،ونشرها على فيس بوك، في وقت الراحة بين الصلوات، ويصطحب المصلون أطفالهم لأداء الصلاة بساحة المسجد، وسط فرحة عارمة على للاستمتاع بليالي رمضان الكريم.

بث مباشر للتراويح من الجامع الأزهر

ويقدم الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر يوميا وحملات دعوية وفيديوهات فقهية وافتائية يوميا على صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك .

ويتعاون الأزهر الشريف، مع عدد من الوسائل الإعلامية في تسجيل حلقات فتاوي رمضانية طوال شهر رمضان.

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