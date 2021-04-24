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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتي أحلام البنات.. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة معتصم النهار

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد.

و ظهر فى الفيديو ضيفه فى حلقة اليوم من برنامجه الفنان معتصم النهار، وعلق رامز جلال قائلاً:"
فتى احلام البنات من بيروت للشرابية.. معتصم النهار".

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يذكر أن الفنان السوري معتصم النهار، وقع ضحية حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة “أم بى سى مصر”.  

وانفعل معتصم النهار، على رامز جلال خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، وقام بشتم رامز منفعلا: "مش هنموت".  

وتعرض معتصم النهار لمقلب “حرب الالوان” واختبأ رامز خلف ستار وأصابه أكثر من مرة.

وانفعل معتصم النهار قائلا:" يا شباب حد بيضربني".

وسخر رامز جلال من معتصم النهار، قائلا:"ايه البياض دا يلا واقع فى لبن بودرة". 

وصدم الفنان السورى معتصم النهار بعد اكتشاف المقلب قائلا: "وقفت نفسى عامل عملية".

 ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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