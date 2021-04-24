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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: بنيتى أعز الناس عندى

صدى البلد

بنيتى أعز الناس عندى 
أطفأت شمسها من غير 
قصدى
هل كنت غائبا يومها عن 
وعيى
أم كنت قاصد دفنها فى 
قاع جب
بنيتى رجوتها من الله 
بعد طول عمرى
رزقت بها فأصبحت 
نبضات قلبى
كانت منابع الحنان 
فى كل وقت 
كانت بسمة الرضا 
فى جنبات بيتى
لكننى وكأننى دفنها
فى قاع جب
صغيرة كانت ترسل
البسمات والضحكات
تهدى
تكبر أمام عينى فبعتها
ومن غير وعى فى سن 
الصبا زوجتها
كأننى ألقيها بلا مبالاة 
كأنها ليست من لحمى 
ولا دمى 
قتلت فيها البراءة والطفولة
زوجتهاوجعلتها عن أسرة 
مسئولة
تحملت الهموم واصبحت
عن نفسها شيئا
لا تدرى 
أطفأت قنديل صباها 
ومحوت شبابها وجمالها
قد نالته أطماع 
مجدى
بنيتى أحب الناس عندى
أرجو السماحة والعفو
وليتها تفهم 
قصدى
بنيتى حبيبتى ونورعينى
لو كنت اعلم قدرها 
لوضعتها وساما على 
جنبات صدرى 
لكننى غفلتها وزوجتها
رحلت عنى وتركتنى 
أصارع الهم 
وحدى
سأظل أبكيكى كلما رأيت
إنكسارك وأذكر أطماعى
وجحود قلبى
بنيتى ستظلين ألما لايفارقنى
بل ستبقين اعز دمعة 
فى عينى 
سأرحل عن الدنيا وأذكركى
حتى ولو فى جوف
قبرى
فأنت حقا أعز الناس
عندى
 

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