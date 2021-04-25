انخفاض إيرادات أرباح الأسهم على قناة السويس لـ14.7 مليار جنيه في 6 شهور

تراجعت إيرادات أرباح الأسهم على قناة السويس إلي 14.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 14,9 مليارا في نفس الفترة من العام المالي السابق له.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان أرباح الأوراق المالية سجلت نموا الي 44.6 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 18 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.



ذكر التقرير عن وصول عوائد الايجارات إلي 707.8 مليون جنيه بنهاية الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 4.135 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وصلت إيرادات إيجار الأراضي الحكومية نحو 115 مليون جنيه في أول 6 شهور من بداية العام المالي الجاري مقابل 156 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وبلغت إيرادات المناجم والمحاجر نحو 337 مليون جنيه بعد أن كانت 509 ملايين جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.