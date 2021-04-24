ويلياميز والغندور يقودان الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي

الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز

وينافس الاتحاد السكندري على مقعد المربع الذهبي هذا الموسم للعودة من خلاله للمشاركات الإفريقية.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.