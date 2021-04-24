شاهد .. هدف مصطفى محمد في أنطاليا سبور بـ الدوري التركي

تقدم مصطفى محمد لفريقه جالاتا سراي بهدف في شباك أنطاليا سبور، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

هدف مصطفى محمد جاء في الدقيقة 77 بعد تلقيه كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بتسديدة قوية، مسكنًا الكرة شباك أنطاليا سبور، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وشارك مصطفى محمد كبديل منذ الدقيقة 64 بدلًا من زميله أكابا، وقد غاب عن مباراتي فريقه الماضيتين، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف مع جالاتا سراي للهدف السابع منذ انضمامه للفريقه معارًا من الزمالك.