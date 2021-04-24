بتصميم انسيابي و إطلالة 2022 .. مواصفات سيارة هوندا الجديدة HR-V

تقدم شركة هوندا اليابانية العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، و التي تنوعت بين فئة السيدان القياسية، و الـ هاتشباك صاحبة الإطلالة الشبابية، و السيارت الرياضية متعددة الاستخدام و التي تنضم إلى قائمة الـ SUV، و من بين هذه الفئة تأتي النسخة الجديدة HR-V، و التي تعتمد على تصميم انسيابي، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية و الخارجية أيضًا.

تعتمد هوندا HR-V على محرك I-VTEC، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 140 حصان للنسخة القياسية الشهيرة، و لكن النسخة الجديدة ستقدم بمحرك يتخذ الجانب الاقتصادي للوقود، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 106 حصان، مدعومة بنسختين من المحركات الكهربائية، و التي تزيد من قوة أداء السيارة على أمور التسارع و الانطلاق.

بينما تستمد العجلات حركتها من علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، و تحتوي مقدمة السيارة على مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED LIGHT، و عجلات رياضية تتراوح بين 16 إلى 18 بوصة، مع جنوط معدنية من تصميم هندسي مميز يتخذ شكل النجمة خماسية الاضلاع، و التي تجمع بين اللون الأسود و الفضي.

بالإضافة إلى منظومة الشبكات الأمامية متعددة الفتحات اسفل غطاء المحرك مباشرة، و شبكة اخرى تتوسط الصادم الأمامي تعتمد على تصميم خلية النحل أو قرص العسل، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED.

أما عن الناحية الخلفية فتمتعت السيارة بمظهر انسيابي ليعكس فلسفة المفهوم المستخدم في التصميم، حيث ظهرت بمصابيح خلفية متصلة، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، كما تحتوي داخليًا على شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 9 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، و فتحة سقف بانوراما.

كما زودت بحزمة من وسائل الامن و السلامة ابرزها، نظام التحذير من مغادرة المسار، و برنامج التنبيه من الاصطدام الامامي و المارة، إلى جانب أساليب المكابح المتطورة و برامج مساعدة السائق، و التي تعزز من أداء السيارة على الطريق.