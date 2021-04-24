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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يكرم الموهوبين في احتفال برعاية الإمام الأكبر..صور

الأزهر يكرم الزهراء
الأزهر يكرم الزهراء لايق ومشرف البنا ضمن مبادرة طور نفسك

استقبل الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الطلاب الموهوبين المشاركين في الاحتفال بمقر مكتبه في قطاع المعاهد لتكريمهم، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتضمنت قائمة طلاب الأزهر الموهوبين، الطالبة الأزهرية، الزهراء لايق حلمي، بالمرحلة الثانوية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وتم تكريمها بشهادة تقدير وجهاز تابلت محمل بالمقرر الدراسي وامتحانات الأعوام السابقة والمادة العلمية التي تعينها على التميز والتفوق الدراسي، والطالب الأزهري، مشرف فتحي البنا،  الصف السادس الابتدائي، بمنطقة البحيرة الأزهرية، وتم تكريمه بشهادة تقدير لمشاركته لأول مرة بالانشاد في الجامع الأزهر.

اكتشاف المواهب

 

يأتي هذا  في إطار حرص الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار؛ على اكتشاف ودعم طلاب ومعلمين الأزهر الشريف من المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.

كما جاء ذلك، بناء على ذلك تمسابقًا إطلاق مبادرة ( الأزهر_الشريف_طور_نفسك ) التابعة لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، التي تهدف لاكتشاف ودعم الموهوبين في مختلف المجالات، وبناء على ذلك تم ترشيح بعض الطلاب الموهوبين بالمبادرة للمشاركة في احتفالية ٧ رمضان؛ للاحتفال بمرور ١٠٨١ عام على إنشاء الجامع الأزهر الشريف، وذلك في حضور قيادات الأزهر الشريف.

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المعاهد الأزهرية الموهوبين تابلت أحمد الطيب الأزهر

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