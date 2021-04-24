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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة بين الحكام .. قمة مايو بين الأهلي والزمالك تواجه شبح التأجيل

صدى البلد

تواجه مباراة القمة المقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل بين النادى الاهلى والزمالك فى الدورى الممتاز شبح التأجيل بعد الطلب المقدم من جانب النادى الأهلي مؤخرا إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

 

ويلتقى قطبا الكرة المصرية يوم 10 مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الممتاز.

 

وكشف مصدر داخل الجبلاية عن نشوب خناقة بين الحكام الدوليين بشأن إدارة مباراة القمة بين القطبين بعدما خرجت مباراة القمة الأولى بين الأهلي والزمالك إلى بر الأمان بصافرة مصرية عبر الدولي محمود البنا.

 

قال المصدر ذاته إن الحكام الدوليين الستة قرروا التحرك فى كافة الاتجاهات من أجل إقناع لجنة الحكام والمقربين من رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من أجل حسم اختيار طاقم حكام مباراة القمة المقبلة فى ظل الشكاوى التى صدرت بعد استبعاد أحدهم من إدارة مباراة القمة السابقة التى انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

أضاف: مسئولو اتحاد الكرة يأملون فى تأجيل القمة ووصول خطاب أمني يتضمن التأجيل من أجل رفع الحرج عنهم بعدما طالب الأهلي بالتأجيل نظرا لحالة الإجهاد وخشية الإصابات التى يتعرض لها لاعبى المارد الأحمر مؤخرا.

 

يذكر أن النادى الأهلى تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

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