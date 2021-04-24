مجددا.. لاعب الأهلي على رادار نادي سموحة

يدرس مسئولو نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي؛ لاستعارة ناصر ماهر، صانع ألعاب المارد الأحمر مجددا.



جاء ذلك؛ عقب استبعاد ناصر ماهر من تشكيل النادي الأهلي بصفة مستمرة، خاصة عقب رحيله من صفوف سموحة بعد انتهاء إعارته.



وأصبح ناصر ماهر، أحد أهم العناصر الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال إعارته، والذي تألق بشكل مميز تحت قيادة أحمد سامي، المدير الفني للفريق.

ويرغب المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في توفير متطلبات الجهاز الفني للفريق كافة، خاصة عقب تألقه بشكل مميز منذ توليه القيادة الفنية للفريق.