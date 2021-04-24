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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى أول دقيقتين.. الأهلي يسجل هدفين في مرمى انبي

حسين الشحات
حسين الشحات

سجل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفين في دقيقتين في مرمى منافسه انبي، خلال المباراة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

استطاع حسين الشحات لاعب الأهلي أن يسجل هدف التقدم في الثانية ٣٥ من عمر المباراة بعد تمريرة طويلة  لم ينتظر عليها وسددها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الثانية بنفس الطريقة سجل محمد شريف هدف ثاني للاهلي بالكربون من الهدف الاول ليعلن تقدم الأهلي بهدفين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.
خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.
خط الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر

الأهلى انبي الدوري الممتاز حسين الشحات محمد شريف

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