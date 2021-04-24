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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

داليا السواح تكتب : ميراث الأبناء

صدى البلد

أثناء اصابتي بكورنا و اجباري علي اتخاذ الاجراءات الاحترازية و التزامي بالعزل المنزلي لمده ١٨ يوم كامله رغم انني في منزل واحد مع عائلتي الا انني افتقدت الاقتراب منهم و قد حرمني الفيروس من لذه الاجتماع معهم مع اوائل ايام رمضان علي مائده افطار و سحور واحده .. ايام ثقال مرت علي وسط احباط شديد في البدايه و حزن علي الايام الكريمه التي يمر بها العالم و شعوري اني حبيسه غرفة من اربع جدران بجانبي اسطوانه اكسجين و الكثير من العلاج و حرب بدنيه بين جسدي و فيروس حجمه يكاد يكون منعدم و لكنه يخترق كل جزء  فيه و ينتشر كالنار في الهشيم و لكن كل ذلك كان هين بعد تعافي ابنائي من ذلك المرض اللعين فقد التقطت جسدي العدوي ازاء علاجي لاولادي و كنت ارجو من الله ان يشفيهم و يمرضني حتي لا اري احد متعب و يعاني من اي مكروه ...و كانت رحمة الله واسعه ليبدا مرضي بعد تعافيهم التام ... ايام ثقال مرت علي تخطت شهر كامل ببضعه ايام شعرت فيها و تيقنت من حجم الانسان الطبيعي و مدي ضعفه امام المرض . 
و بعد استيعابي لصدمه مرضي ابتعدت عن كل شئ و لاول مره لظروف تعبي و عدم القدره علي الكلام يغلق هاتفي لاسبوعين و اكثر تاركة عملي و بيتي و حياتي جانبا فقط اخذ علاجي و احارب تاره و أيأس تارتين ابكي علي الايام المباركة التي لا استطيع التحرك فيها للصلاه و علي اسرتي التي افتقد جلوسي معهم و لكن ايام قليله و بدات استوعب ما انا فيه و ما وصلت اليه لابدا في التفكير  في كرم الله علي ان يختار هذه الايام المباركة ليختبرني فيها ليكون ثواب الدعاء الضعف و لتتبدل سيئاتي باضعاف حسانتها  و بدات افكر مع كميه البقاء لله التي نراها يوميا علي صفحات التواصل الاجتماعي ماذا اذا نفذ قضاء الله ؟ماذا تركت لابنائي ؟ و كلامي هنا ليس علي الميراث المادي و لكن الميراث المعنوي !! 
طول حياتي و انا شديده الحذر في تعاملاتي اخشي ان تخذلني نفسي و يقوي شيطاني علي ذاتي . احاول الابتعاد عن المؤذيات و لكني اعترف بتقصيري في امور كثيره في حق الله كانت هدنه المرض فرصه قويه للاقتراب من الله عز و جل و التحدث معه و طلب الغفران عن كل خطأ . فكرت كثيرا ماذا تركت لابنائي ؟ هل هي السيره و السمعه  الطيبه ؟! كنت و ما زلت ما دمت احيا في خطوات حياتي حريصه علي ان تكون كل خطواتي مدعاه فخر لاولادي و تاريخ بعد نفاذ امر الله سطور و رحله يتباهوا بها دوما في كل وقت فالابناء يشيبون علي ما شابوا عليه و اذا هم تربوا في بيت يروا الام و الاب جنبا الي جنب يسعون لاجل افضل حياه لاولادهم و ام تدرس وتعمل داخل و خارج البيت .. صديقه لابناءها ام و زوجة و اخت و حبيبه و سند لكل من حولها فقد اجتهدت و لكن هل هذا ما اتخذه ابنائي سبيلا لهم . علمت ابنائي ان فاقد الشئ لا يعطيه و ان لا يدعوا ما هو ليس ملكا لهم ... فاحترام الناس عمره ما كان بادعاء الشهادات او المناصب فكم من ناس لا يقراون او يكتبون و لكن سلوكياتهم  و اخلاقهم تدرس في كتب لاجيال و اجيال و كم من ناس يحملون شهادات معلقه علي حوائطهم دون جدوي و كم من مدعين الشهادات و المناصب و هم لا يملكون شيئا منها معتقدين ان احترام الناس لهم سوف يأتي من ادعاءتهم و هم لا يدركون ان احترام الناس للذات ياتي اولا من احترام الشخص لنفسه و اذا لم تستطع ذلك فكيف تجبر الاخرين علي احترامك!!! و كم من ناجح تعب و حقق حلمه و غير مسار حياته 
علموا اولادكم ان يعملوا ما يحبوا و لا يحبوا ما يعملون 
علموا اولادكم معني الشغف و الطموح و الاحلام و ان لذه تحقيقها تكون  بالتعب و الاجتهاد و ليس بادعاء ما ليس في ايديهم فتاكدوا ان ابناءكم سوف يكونوا نسخة منكم و اذا ترعرعوا في بيوت تعلموا فيها من ذويهم معني الاجتهاد فقد فزت بتربيه ابناءك و العكس 
اجعلوا بينكم موده و رحمة  لتكونوا قدوه لاولادكم في الاحترام بينكم في بيوتكم حتي تعلموا ابناءكم كيف يبنون بيوت سعيده اساسها الاحترام و الرحمة 
علموا ابناءكم معني الاجتهاد و السعي و الاخلاق الحميده  و التكاتف .. علموهم الخير و ابعدوهم عن حب التباهي علموهم ان التواضع اساس الاخلاق  
اجعلوا من انفسكم قدوه في الاحترام ليتعلم ابناءكم معني الاخلاص و الاحترام  فهذا هو ميراثك الابناء الحقيقي عفانا الله و اياكم شر الامراض و بارك لكم في بيوتكم و فرج همكم.

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