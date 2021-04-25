نظرة شاملة على أداء فيراري SF90 الخارقة| فيديو

استطاعت شركة فيراري ان تفرض سيطرتها بين قائمة السيارات الرياضية و التي تتميز بأداء خارق، فهي تشتهر بعدة مقاومات جعلتها تحتل على هذه المكانة و منها، القدرات الفنية المتطورة و التي تعتمد على قوة التسارع، إلى جانب الأداء الرياضي، و التصميم الانسيابية المميز، بالإضافة إلى الكثير من الطرازات المطروحة.

و تعتبر النسخة فيراري SF 90 STRADALE واحدة من اقوى إصدارات الصانع الإيطالي المخضرم، في تحتوي على محرك من ثمانية أسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 769، مع 8000 نويتن/متر من عزم الدوران.

كما دعمت بعدد 3 محركات كهربائية، و تستمد أمور التسارع عبر ناقل حركة من 8 سرعات، و تقدر القوة الاجمالية لهذه النسخة الخارقة بقوة 986 حصان، و بسرعة قصوى تبلغ 340 كم/ساعة.

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية فقط.

كما يمكن ان تنطلق من وضع الثبات أيضًا لتحقق سرعة 200 كم/ساعة، في مدة زمنية بقدر بـ 6.7 ثانية، و دعمت من الخارج بمصابيح أمامية شرسة تعمل بتقنية LED MATRIX، و صادم امامي انسيابي و هو المفهوم الذي تعتمد عليه تلك المركبة الخارقة بشكل كبير.

و صنعت خارجيًا من عدة مواد خفيفة مثل الألومنيوم و ألياف الكربون، لكي تعتمد على فلسفة الوزن الخفيف للإبقاء على أداء افضل من ناحية التسارع، حيث يبلغ وزن السيارة بنسبة تقدر بـ 1570 كجم، و تتمتع بمقصورة داخلية رياضية في المقام الأول مع باقة من التجهيزات الداخلية و وسائل التحكم و الرفاهية.

أما عن سعر النسخة فيراري SF 90 STRADALE فتبدأ من 500 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 7 مليون و 750 ألف جنيه.