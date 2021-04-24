كريمة عودة تكتب: معدودات فانتبهوا

أيام بلياليهن تمر بنا مرور السحاب، مع ما لهن من عظيم فضل، تستوجب أن يقف كل منا مع نفسه وقفة تنظيم وترتيب، الشهر الفضيل مع ما منحنا الله فيه من فرص عظيمة لمضاعفة الأجر وتجديد ملكات النفس وتحفيزها على التسابق في ركاب العابدين المُتَخلقين بجميل الخصال، أولى أن نتعهده ونوليه من الرعاية لكل دقيقة بألا تضيع منا سُدى.

فيه من النفحات الربانية ما يُعيد للنفس توازنها واعتدالها مهما بلغ بها العنت، في نهاره نتذوق حلاوة أجر الصبر، وفي ليله نستمتع بمناجاة المولى ـــ عز وجل ـــ، نفحات تستوجب منا أن نُحلق لربنا على أجنحة الشوق إليه منيبين ومستغفرين راجين جميل العفو.

أيام معدوات تتسابق فيها الملهيات مع الطاعات؛ لتشغلنا عنها، ما بين موائد تُعد، وسيل جرار من وسائل الترفيه التي لا تخلو من مخالفات شرعية وخلقية، تحاول اقتناص وقت الصائم، وتفويت فضل زمن أوله رحمة وأوسطة مغفرة وآخرة عتق من النار.

اعلم أن التهاون في حق العبادات يتبعه حسرة لا ينفعها ندم، فحرر قلبك من أهوائه، واشغل نفسك بإصلاحها، واستدرك ما فاتك من الفضل بمضاعفة العمل على قدر الوسع، وجاهد نفسك في البعد عن كل ما يشغلها بما ليس له نفع. مر الحسن البصري ــــ رضي الله عنه ـــ بقوم وهم يضحكون فقال إن الله ـــ عز وجل ـــ جعل شهر رمضان مضمارًا لخلقه، يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون.

أيام تمضي ولا ندري هل سندركها في العام المقبل أم لا؟ لذا لابد أن نستوقف خطواتنا ونقف على العثرات التي تبعدنا عن أن ننهل من فيض بركات الشهر، ونذكر أنفسنا بقول النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ : "بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ" (صححه الحاكم)، ولنا في الصالحين قدوة حسنة حيث كانوا يوظفون للشهر كل وقتهم وطاقتهم فالإمام الشافعي ـــ رحمه الله ــــ كان يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة ما منها شئ إلا في صلاة.

