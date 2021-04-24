بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات.. جامعة حلوان تدرس دمج مهارات التدريس مع كليات الجامعة.. وتجارة حلوان: محاضرات طلاب الانتساب أونلاين.. وإخصائي نفسي يؤكد: القرارات مفاجأة

دكتور بـ آداب حلوان: قرار المجلس الأعلى للجامعات مفاجأة

..ونائب رئيس جامعة حلوان: سنقوم بدراسة كيفية دمج مهارات القرن 21 لمواكبة سوق العمل

..وتجارة حلوان: محاضرات طلاب شعبة الانتساب أونلاين للحد من الكثافات الطلابية

علق الدكتور علي سالم المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة حلوان، على قرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن الطلب المقدم من المجلس القومي للصحة النفسية، بـ تشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.



وقال الدكتور على سالم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن قرار المجلس الأعلى للجامعات اليوم قرار مفاجئ ويتعارض مع نهج الطريق الذى نسلكه كمتخصصين نفسيين فى تأسيس نقابة المتخصصين النفسيين لغير الأطباء النفسيين.

وأوضح الدكتور على سالم إلى أنه كان هناك مشروع قرار قانون ينظر في مجلس النواب بخصوص تنظيم نقابة اخصائيين نفسيين والذين هم من خريجى كلية الآداب قسم علم النفس وحاصلون على ماجستير او دكتوراه ويحصلون على رخصة مزاولة المهنة للعمل معالج نفسي، وأن هناك العديد من الأساتذة الكبار فى مجال الصحة النفسية يعملون على إنشاء رابطة الاخصائيين النفسيين وإنشاء نقابة الأخصائيين النفسيين ولم يتم الموافقة على القانون حتى الآن.

وأشار "سالم" إلى أن النقابة سوف تنظم عمل المعالجين النفسيين وأن هناك الكثير من يعمل فى مجال الصحة النفسية فى مصر وهم غير مختصين وأن هذا يندرج تحت بند الخداع والنصب، ولهذا فيجب ولابد من وجود قانون ينظم عمل الإخصائيين النفسيين، وأضاف إلى أنه مع وجود قانون ينظم العمل ويقوم بحماية العاملين فى مجال الصحة النفسية ورصد أي من المخالفين الذين يعملون فى المجال بدون وجه حق لهم.



وافق المجلس الاعلى للجامعات على الطلب المقدم من المجلس القومي للصحة النفسية، بـ تشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.

وشدد المجلس الاعلى للجامعات على ضرورة أن تتكون اللجنة من (ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، وثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة)، تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020.

من جانبها علقت قالت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، قائله إن الكلية ملتزمة بجميع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 تسير بصورة طبيعية ومنتظمة بدون أي معوقات

وصرحت الدكتورة أمانى فى تصريحات خاصة لصدي البلد أن الكلية قد قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات و المدرجات لتلاشي وقوع أى تكدس أو زحام داخل الجامعة والكلية ، وأن هذا من ضمن الخطة التى وضعتها الجامعة والمجلس الأعلى الجامعات لمواجهة فيروس كورونا.



وأضافت الدكتورة "فاخر" أن الكلية قد قامت مع بداية الفصل الدراسي الثاني بتحويل جميع محاضرات طلاب الكلية من شعبة الانتساب الى المحاضرات بنظام التعليم الهجين (التعليم الالكتروني)، وذلك يرجع الى العدد الكبير لطلاب الانتساب حيث يبلغ عددهم فى بعض الفرق الدراسية إلى 6 الف طالب .

وأشارت وكيلة كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الى أن الكلية تعقد محاضرة شهرية لطلاب شعبة الانتساب تكون بنظام الحضور المباشر داخل الكلية فى الحرم الجامعي لكل مادة دراسية حتى يحصل تواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر وأتاحت عقد المناقشات العلمية بينهم.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل اعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بينما قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن جامعة حلوان سوف تدرس قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن دمج مهارات القرن الحادي والعشرين.

وصرح الدكتور حسام رفاعي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان جامعة حلوان سوف تدرس قرار دمج مهارات القرن الحادي والعشرين فى المقررات الدراسيه مع كليات جامعة حلوان فى مجلس الجامعة القادم لمواكبة التطورات الجديدة في سوق العمل .



قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المقررات الدراسية لطلاب الجامعات المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف هو مواكبة مستجدات العصر الحالي الذي بدأ يعتمد على المهارات والجدارات في الالتحاق بسوق العمل.



عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة عين شمس.



وفي بداية الاجتماع، توجه المجلس بالشكر لجامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما توجه بالتهنئة للدكتور أحمد بيومي لصدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة فيه رئيسا لجامعة السادات، وتقديم الشكر للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق لجهوده في الارتقاء بجامعة أسوان، وتهنئة الدكتور أيمن عثمان لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة أسوان.