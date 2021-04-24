عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

منزل مهجور وآيل للسقوط يجلب الأوبئة والثعابين بشارع عبد السلام عارف بمدينة القناطر الخيرية .. صور

صدى البلد

شكا المواطن أحمد محمد خليل ، المقيم في شارع عبد السلام عارف بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من تراكم القمامة على منزل آيل للسقوط ومهجور يعرض سكان المنطقة للخطر .

 

ويقول فى رسالته: "هذا المنزل مهجور وقديم يتم إلقاء القمامة أمامه وبداخله حتى تكونت الحشرات واتخذت الثعابين المكان مأوى لها، وكل المطلوب رفع القمامة وتنظيف المكان".

 

وأضاف : إلا أن قدوم لجنة المنشأت الايلة للسقوط لإصدار قراره مع العلم ان اصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية وكافة الجهات المعنية لإصدار قرار إزالة للمنزل كاملا إلا أنه حتى لم يتخذ قرار بذلك الأمر .

 

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

اقرأ أيضا:

سكان شارع السوق بمدينة نصر يطالبون بتنفيذ قرار إزالة عقار ٣٩٣ للحفاظ على أرواحهم


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

1b5fda50-56b3-418c-acf6-053557e36125
1b5fda50-56b3-418c-acf6-053557e36125
3ac7b4b3-7229-456c-9bc1-d06fa5836508
3ac7b4b3-7229-456c-9bc1-d06fa5836508
387b6dc3-de59-4846-94f3-55272ccc8a0d
387b6dc3-de59-4846-94f3-55272ccc8a0d
47604747-5888-47c4-b5fb-290defd1e5aa
47604747-5888-47c4-b5fb-290defd1e5aa
1b5fda50-56b3-418c-acf6-053557e36125
1b5fda50-56b3-418c-acf6-053557e36125
بين الناس منزل آيل للسقوط منزل مهجور رفع القمامة مدينة القناطر الخيرية ثعابين الحشرات تراكم القمامة إلقاء القمامة

ترشيحاتنا

العراق.. وفاة و11 حالة اختناق جراء انفجار اسطوانة أكسجين في مستشفى لمصابي كورونا

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

علي جمعة: الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك و"أصحابه ضيعوه"

السيسي: بعد 2011 و 2013 لا أحد يستطيع أن يحكم المصريين رغماً عنهم

أول رد من تونس على مقتل شرطية فرنسية قرب باريس

الأخوة والصداقة تجمع مصر والإمارات .. السيسي : سعدت باستقبال الشيخ محمد بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

ال var يلغي هدف تقليص الفارق لـ إنبي في مرمى الأهلي

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

حازم إمام يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

رمضان البيه يكتب: الإسلام دين حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ