خاص.. اتحاد جنوب إفريقيا ينتظر رد الأهلي بعد موافقة موسيماني على قيادة المنتخب

علم "صدى البلد"، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، وافق على تولي مهمة تدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الجنوب إفريقي أن موسيماني طالما كان الهدف الأول والأساسي لهم لتولي منصب المدري الفني للمنتخب بعد رحيل المدرب السابق، لكن موسيماني رفض الأمر في البداية.

وأشار المصدر إلى أن اتصالات مكثفة جمعت الاتحاد بموسيماني منذ الأسبوع الماضي، كما أن بيتسو تلقى اتصالات من جهات عالية المستوى في جنوب إفريقيا، ما جعلته يفكر في الأمر، حتى أبدى لهم موافقة مبدئية، لكنه أخبرهم ببقائه مع الأهلي حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا على أقل تقدير.

وبحسب المصدر، فأن الاتحاد الجنوب إفريقي تواصل مع الأهلي اليوم السبت، وأنه من المنتظر أن يصدر الاتحاد إعلانًا غدًا، قد يتم الإعلان فيه عن تولي موسيماني مهمة تدريب المنتخب.

وتولى موسيماني تدريب النادي الأهلي شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وقاده للفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.