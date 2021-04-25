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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تفتح باب الالتماسات على النتائج .. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات علي النتائج بدءا من اليوم الأحد الموافق 25- 4-2021 .

 

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جامعة عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

اعتمد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب  جامعة عين شمس، نتائج المستوى الأول والثالث والخامس والسابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية لمعرفة نتائجهم.

 

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

 

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وشدد مصطفى، على ضرورة تكاتف الجهود لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.

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