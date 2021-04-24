زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

قال تعالى: " إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3).

كلنا نعلم أن الرسول ﷺ كان له ثلاثة أولاد ذكور و كان كلما تاتي زوجاته بولد يموت ..عبد الله..القاسم..ابراهيم.. ماتوا كلهم في أحد الأيام كان النبي ﷺ يمشي في مكة .

و إذا بأحد الكفار يقول له يا أبتر و كلكم تعلمون معنى البتر أي "القطع" وهو كان يقول للنبي ﷺ يا أبتر يعني يا مقطوع النسل! بمجرد موتك ستُنسى مع الزمن لأنه ليس لك أحد يحمل إسمك من بعدك ! فكل أولادك قد ماتو!.

النبي عليه الصلاة و السلام كان يسمع هذا الكلام و يحزن حزنا شديدا.

إلى أن قال له عز و جل في سورة الكوثر: {إنا أعطيناك الكوثر } يا محمد أنا سأعطيك نهر في الجنة لك وحدك إسمه الكوثر ، و لن يشرب منه أحد غيرك فقط لا تحزن ! فصلي لربك و انحر..

قم صلي و استهدي بالله و انحر اذبح الذبائح ووزعها على الفقراء.. { إن شانئك } الرجل الذي شتمك يا محمد صل الله عليه وسلم { هو الأبتر } سيأتي يوم القيامة أبتر مقطوع النسل ليس له إبن يعبره و يسأل عنه و لا عائلة تقف بجانبه..

كلهم سيتبرؤون منه و يتركونه فلا تحزن يا محمد !! فرح النبي ﷺ بالسورة كثيرا لأن الله سبحانه و تعالى حرمه من الأولاد لكن عوضه بنهر في الجنة وفي الدينا يذكر للأبد و يصلي عليه أكثر من مليار بني آدم يوميا.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.