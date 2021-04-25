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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالحليم حافظ قال على بيتي في الزمالك إنه "مَنْوَر".. حلمي بكر يكشف السر| فيديو

العندليب الراحل عبدالحليم
العندليب الراحل عبدالحليم حافظ

كشف الموسيقار حلمي بكر، سر إطلاق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، لقب "المنور"، على منزله في منطقة الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يسكن بجواره، ونجاة، والموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب،: "كان بيجي بالليل يلاقي كل الجيش ده بالليل، فكان بيقول إنه بيروح المنور؛ من كتر الناس الموجودة في البيت". 
     

وأضاف "بكر"، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لحَّن للعندليب الراحل أغنية "ليلة قمر"، قائلا: "رحت له البيت، واداني كلمات، وطلب مني ألحنها، وأخدت الكلام ودخلت وطلعت، ولما سمَّعته؛ قال لي: لحقت؟!"

واستطرد: "عبدالحليم كان بيغني ويرقص على الأغنية، رغم إنه كان تعبان".


ويعد برنامج "العرافة"، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم، وإظهار الوجه الآخر لهم؛ مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.
 

https://fb.watch/54fxkQalI5/

الملحن حلمي بكر العندليب الراحل عبد الحليم حافظ اخبار التوك شو برنامج العرافة الاعلاميه بسمة وهبة

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