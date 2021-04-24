رئيس الزمالك يدعو مالك شيفيلد الإنجليزي لزيارة النادي

أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اتصالا مطولا مع الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق ومالك نادي شيفيلد الإنجليزي.

وجاء الاتصال ودودا بين الطرفين ووجه رئيس النادي الدعوة إلى الأمير عبد الله بن مساعد للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا له أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت خاصة أنه أحد الرموز الزملكاوية في دولة شقيقة وهي السعودية.

كان مالك شيفلد الإنجليزي قد أعلن مؤخراً عن حبه لنادي الزمالك ومتابعته الدائمة له.

ورحب بن مساعد بالدعوة مؤكدا حرصه على تلبيتها الفترة المقبلة حال إتاحة الظروف الحالية وتحديدا أجواء كورونا.